Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом, где хочется остаться
Правила использования газа
Резиновые сапоги: за и против
Недооцененный город
Найти и обезвредить
рывок нацпроекта «культура»
Гонки по вертикали
Пушкинский фестиваль онлайн
Телефон прямого эфира 56-73-72
Фиаско Михайловой и ожидания от Нэдика
Зрелище для плебеев
 
 
 
ещё Общество 08.06.2020 07:140 Россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с Днем России 08.06.2020 13:220 Новый председатель Псковского облсовпрофа поблагодарил коллег за доверие 08.06.2020 13:105 Игорь Иванов избран председателем Псковского облсовпрофа 08.06.2020 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 08.06.2020 13:000 Прекращены полномочия органов управления Псковского облсовпрофа 08.06.2020 12:591 Парад Победы с участием военной техники планируется в Пскове
 
 
 
Самое популярное 06.06.2020 09:046 Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области 05.06.2020 10:097 Новая вспышка коронавируса произошла в островском отделении Пенсионного фонда 06.06.2020 12:2134 Губернатор Псковской области объяснил резкий скачок заболеваемости COVID-19 07.06.2020 00:1113 До 12 выросло количество умерших от коронавируса в Псковской области 05.06.2020 00:013 1163 случая коронавируса зарегистрировано в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

270 млн рублей составила кредиторская задолженность Псковского облсовпрофа 

08.06.2020 12:24|ПсковКомментариев: 2

270 млн рублей составляет кредиторская задолженность по всем предприятиям и учреждениям Псковского облсовпрофа. К этой сумме необходимо добавить еще около 50 млн рублей, которые сейчас требуются для выплаты заработной платы сотрудникам за 2 месяца. Об этом стало известно в ходе доклада Татьяны Македоновой по финансовому состоянию облсовпрофа на 26-ой отчетно-выборной конференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Финансовое состояние всех организаций очень сложное. Вся информация, которую я предоставляю, - это информация, полученная еще до начала пандемии, нужно понимать, что если все стоит, то организация терпит только убытки», - сказала Татьяна Македонова. 

Она пояснила, что за 2019 год совокупный результат деятельности составил 1 млрд рублей. Докладчик подчеркнула, что это и не доход, и не прибыль, нужно отнять расходы и только тогда можно будет говорить о прибыли. 

«В 2018 году доход санатория "Хилово" составил 11 млн рублей, а в 2019 году - 22 млн рублей. При этом заработная плата руководителя облсовпрофа и руководителя самого санатория составляет 11,7 млн рублей в 2018 году, а в 2019 - 10 млн рублей», - рассказала спикер. 

В докладе также отмечалось, что в 2019 году от миллиардного оборота прибыль «Хилово» составляет 22 млн рублей, но есть дебиторская задолженность, капитальные вложения. «Убыток "Хилово" составил 972 млн на 1 апреля», - пояснила Татьяна Македонова. 

Говоря о первом квартале 2020 года, спикер обратила внимание на то, что самое сложное положение на текущий момент сложилось в санаториях «Хилово» и «Голубые озёра» - самые крупные учреждения. На 1 апреля 99 млн рублей составила дебиторская задолженность «Хилово». В дебиторах значится санаторий «Голубые озера», которому было выделено 15 млн рублей. Кредиторская задолженность составляет 104 млн рублей - это долг поставщикам.

Теги: #профсоюзы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где вы планируете провести свой отпуск этим летом?
В опросе приняло участие 7 человек
08.06.2020, 13:220 Новый председатель Псковского облсовпрофа поблагодарил коллег за доверие 08.06.2020, 13:210 Автобусные остановки ремонтируют на дороге Пушкинские Горы – Локня в Бежаницком районе 08.06.2020, 13:107 Игорь Иванов избран председателем Псковского облсовпрофа 08.06.2020, 13:090 Видеовстречу с протоиереем Олегом Тэором организует подворье Псково-Печерского монастыря
08.06.2020, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 08.06.2020, 13:000 Прекращены полномочия органов управления Псковского облсовпрофа 08.06.2020, 12:591 Парад Победы с участием военной техники планируется в Пскове 08.06.2020, 12:511 С тремя вариантами «за» и одним «против» запустили псковские власти опрос о точке общепита в Зеленом театре
08.06.2020, 12:483 Ульяна Михайлова объяснила причины своего отсутствия на отчетно-выборной конференции облсовпрофа 08.06.2020, 12:421 Деятельность контрольно-ревизионной комиссии Псковского облсовпрофа признана неудовлетворительной 08.06.2020, 12:320 Введение штрафов за неприменение контрольно-кассовой техники в транспорте и ЖКХ переносится на 1 октября 08.06.2020, 12:242 270 млн рублей составила кредиторская задолженность Псковского облсовпрофа 
08.06.2020, 12:040 Участок улицы Германа закрыт для движения транспорта в Пскове 08.06.2020, 12:005 Александр Нестерук: Для проведения парада Победы нужно дождаться более благоприятной ситуации 08.06.2020, 11:570 Пожелания от ФНПР и коллег из других регионов зачитали на конференции Псковского облсовпрофа 08.06.2020, 11:520 Более 4,5 тысяч псковичей получили уведомление о выплате на детей от 3 до 16 лет
08.06.2020, 11:494 Михаил Ведерников: В июне парад Победы в Пскове не может быть проведен в полноценном формате 08.06.2020, 11:351 Водитель «Фольксвагена» сбила дорожный знак на Юбилейной в Пскове 08.06.2020, 11:290 В Псковской таможне началась практическая апробация таможенных операций 08.06.2020, 11:200 Кражи велосипедов участились в Псковской области
08.06.2020, 11:123 Началась отчетно-выборная конференция Псковского облсовпрофа 08.06.2020, 11:000 «Постскриптум»: О голосовании по Конституции, вспышках COVID-19 и реформе ТКО в условиях недофинансирования 08.06.2020, 10:500 С 9 июня на Рижском проспекте в Пскове будут перекрыты полосы для движения в центр 08.06.2020, 10:440 Два лесных пожара произошли в Невельском районе
08.06.2020, 10:430 Почти 100 тысяч рублей похитила псковичка из банкомата 08.06.2020, 10:400 Депутат Псковской гордумы Сергей Федоров станет гостем программы «Гайд-парк» 08.06.2020, 10:341 В Пскове более чем на 90% выполнены работы по ремонту четырех улиц 08.06.2020, 10:160 В Великих Луках на территории ДСК «Октябрь» обезвредили гранату
08.06.2020, 10:030 Пожарная сигнализация сработала в новом детском саду на Звездной в Пскове 08.06.2020, 09:590 Бани и дачи горели на выходных в Псковской области 08.06.2020, 09:560 На главу Плюсского района составили протокол из-за разбитой дороги Заянье — Шавково 08.06.2020, 09:520 Александр Котов: Сегодня на плечах социальных работников лежит повышенная нагрузка
08.06.2020, 09:470 В Пушкинских Горах женщина за рулем ВАЗа сбила мотоциклиста и скрылась с места ДТП 08.06.2020, 09:350 Дети пострадали в ДТП в Великих Луках и Дедовичском районе 08.06.2020, 09:260 Выпускников предостерегли от мошеннических сайтов с «решениями» ЕГЭ 08.06.2020, 09:238 На директора псковской музыкальной школы завели дело за нарушение закона при закупке мебели
08.06.2020, 09:180 Власти Великих Лук поблагодарили соцработников за самоотверженный труд в период пандемии 08.06.2020, 09:110 Пенсионер погиб после съезда в кювет в Плюсском районе 08.06.2020, 09:000 Для губернаторов разработают критерии оценки работы по защите населения от ЧС 08.06.2020, 08:470 Опасно ли ставить на телефон приложение банка, рассказал эксперт
08.06.2020, 08:391 В Китае за сутки обнаружили шесть новых случаев заражения коронавирусом 08.06.2020, 08:260 Пользователи соцсетей возмущены показом протестов в США вместо титров из «Брата 2» на Первом канале 08.06.2020, 08:160 150 рублей в час предложили платить работникам в России 08.06.2020, 08:012 Каждый пятый житель России отказался от отпуска из-за COVID-19
08.06.2020, 07:441 3G в России исчезнет в ближайшие пять лет - эксперты 08.06.2020, 07:291 Число заболевших коронавирусом в мире превысило 7 млн 08.06.2020, 07:140 Россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с Днем России 08.06.2020, 06:580 Российские фермеры пожаловались на удорожание кормов и их компонентов
07.06.2020, 23:250 Команда знатоков с участием псковича Сергея Николенко выиграла в «Что? Где? Когда?» - 6:5 07.06.2020, 23:095 37 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области за сутки 07.06.2020, 22:300 Региональные власти планируют реконструкцию участка Гдовского шоссе в Псковском районе 07.06.2020, 22:241 Мужчины с подозрением на COVID-19 устроили поножовщину в больнице
07.06.2020, 21:592 Пскович пожаловался на неработающий туалет у Гельдтовой бани 07.06.2020, 21:391 Работодателям предлагают отдавать предпочтение россиянам при трудоустройстве 07.06.2020, 21:090 Скончался глава Полновской волости Гдовского района Владимир Попов 07.06.2020, 20:430 Жители Псковской области вылетели из Бишкека
07.06.2020, 20:390 Письмо Онегина, написанное на песке, показал гостям Пушкинского праздника, необычный московский театр 07.06.2020, 20:202 Псковичу, до смерти забившему свою мать, грозит до 15 лет тюрьмы 07.06.2020, 20:055 Учреждениям культуры разрешили не возвращать деньги за отмененные концерты до полугода 07.06.2020, 19:480 В Японии изобрели защищающие от коронавируса маски для плавания
07.06.2020, 19:220 СК проверяет информацию о мужчине, лежавшем у Вечного огня 07.06.2020, 18:490 Дмитрий Быстров призвал жителей Островского района «потерпеть и не расслабляться» 07.06.2020, 18:300 О Псковском драмтеатре рассказали сегодня на НТВ 07.06.2020, 18:221 Как вести себя на первом свидании, чтобы оно не стало последним, рассказал женщинам психолог
07.06.2020, 18:124 Фотофакт: На Запсковье исчезла платная стоянка 07.06.2020, 17:484 11-й Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» перенесен на 2021 год 07.06.2020, 17:300 Главный раввин России заразился коронавирусом 07.06.2020, 17:160 Праздник жизни: как прошла Троица в Довмонтовом городе Псковского Кремля
07.06.2020, 17:010 Алексея Панина выгнали с похорон Михаила Кокшенова 07.06.2020, 16:382 Рейтинг политической активности. Маски сброшены 07.06.2020, 16:220 Почти 88% читателей ПЛН помогали своим детям на дистанционном обучении 07.06.2020, 15:577 Профком «Псковпассажиравтотранса» просит наказать «лгунов и паникеров», по вине которых предприятие несет убытки
07.06.2020, 15:371 Пьяный житель Ленобласти задержан за рулем «Оки» в Плюсском районе 07.06.2020, 15:220 Российские авиакомпании готовятся возобновить международные полеты с 15 июля 07.06.2020, 15:0511 67,5% россиян доверяют Путину — ВЦИОМ 07.06.2020, 15:042 В Псковской области промышляют «коронавирусные» мошенники
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.