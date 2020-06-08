Общество

270 млн рублей составила кредиторская задолженность Псковского облсовпрофа

270 млн рублей составляет кредиторская задолженность по всем предприятиям и учреждениям Псковского облсовпрофа. К этой сумме необходимо добавить еще около 50 млн рублей, которые сейчас требуются для выплаты заработной платы сотрудникам за 2 месяца. Об этом стало известно в ходе доклада Татьяны Македоновой по финансовому состоянию облсовпрофа на 26-ой отчетно-выборной конференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Финансовое состояние всех организаций очень сложное. Вся информация, которую я предоставляю, - это информация, полученная еще до начала пандемии, нужно понимать, что если все стоит, то организация терпит только убытки», - сказала Татьяна Македонова.

Она пояснила, что за 2019 год совокупный результат деятельности составил 1 млрд рублей. Докладчик подчеркнула, что это и не доход, и не прибыль, нужно отнять расходы и только тогда можно будет говорить о прибыли.

«В 2018 году доход санатория "Хилово" составил 11 млн рублей, а в 2019 году - 22 млн рублей. При этом заработная плата руководителя облсовпрофа и руководителя самого санатория составляет 11,7 млн рублей в 2018 году, а в 2019 - 10 млн рублей», - рассказала спикер.

В докладе также отмечалось, что в 2019 году от миллиардного оборота прибыль «Хилово» составляет 22 млн рублей, но есть дебиторская задолженность, капитальные вложения. «Убыток "Хилово" составил 972 млн на 1 апреля», - пояснила Татьяна Македонова.

Говоря о первом квартале 2020 года, спикер обратила внимание на то, что самое сложное положение на текущий момент сложилось в санаториях «Хилово» и «Голубые озёра» - самые крупные учреждения. На 1 апреля 99 млн рублей составила дебиторская задолженность «Хилово». В дебиторах значится санаторий «Голубые озера», которому было выделено 15 млн рублей. Кредиторская задолженность составляет 104 млн рублей - это долг поставщикам.