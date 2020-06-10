Общество

Более 96 тысяч участков для голосования по поправкам в Конституцию организуют в России

В России будет организовано более 96 тысяч участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее словам, сообщает РИА Новости, в том числе почти 94 тысячи участков созданы «в общем порядке» - это «традиционные участки для выборов». Еще примерно 2,5 тысяч будут созданы в местах временного пребывания участников для голосования и других подобных местах. Памфилова отметила, что это традиционно делается на выборах и здесь нет ничего дополнительного.

Среди этих 2,5 тысяч, добавила глава ЦИК, 1 тысяча 131 участок для голосования будет создан в больницах, санаториях и других местах временного пребывания, 20 - в отдаленных или труднодоступных местностях, 908 - на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, 127 - в местах содержания под стражей, 8 - на полярных станциях и в других местах. На всех таких участках сформированы участковые комиссии.

Памфилова также указала, что во всех регионах России будет изготовлено 108,5 млн бюллетеней для общероссийского голосования. В это число не входят бюллетени для участков, образованных за пределами России.

Глава ЦИК заверила, что никаких ограничений для журналистов при освещении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не будет. Аккредитованных журналистов будет «не меньше, чем на президентских выборах», пообещала она.