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Общество

Памфилова дала совет критикам общероссийского голосования по Конституции

10.06.2020 16:08|ПсковКомментариев: 1

Все те, кто пытается заранее дискредитировать общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, могут стать наблюдателями и обеспечить истинную чистоту и прозрачность всех процедур, сказала глава ЦИК Элла Памфилова. Она лично проследит, чтобы все они были допущены к этой работе, пообещала руководитель Центризбиркома во время заседания комиссии 10 июня.

В частности, она обратилась ко всем тем, кто заранее убеждён, что на голосовании «все будет плохо». «Хотите, чтоб было хорошо - приходите, записывайтесь наблюдателем, мы вас ждем», - призвала Памфилова. 

Глава ЦИК подчеркнула, что в присутствии наблюдателей и СМИ будут проходить все процедуры. По её словам, за ходом голосования будет следить не менее полумиллиона наблюдателей,  сообщает «Парламентская газета».

Однако, добавила она, находятся люди, которые не верят, что такая армия наблюдателей способна обеспечить прозрачность голосования. Якобы все они «нереальные», тогда как есть «какие-то такие реальные наблюдатели, прямо истинные, прям голубой крови, которых обязательно не пустят», пересказала Памфилова претензии оппонентов.

«Вот мои коллеги все сидят, мы даем слово: пустим. Дайте мне списки, кого вы считаете реальным наблюдателем, - возьму под личный контроль. Я вас уверяю, что все вы, если действительно хотите наблюдать, получите такую возможность. Лично за этим прослежу», - заверила глава ЦИК.

Теги: #Конституция РФ #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
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