Общество

Руководитель Моринского психоневрологического интерната будет снят c должности из-за вспышки COVID-19

В отношении руководителя Моринского психоневрологического интерната должно принято решение о несоответствии занимаемой должности из-за нарушений, которые привели к возникновению очага коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 11 июня в ходе селекторного совещании с медицинскими работниками.

Смотрите также 37 человек заболели COVID-19 в психоневрологическом интернате Дновского района

На сегодняшний день все психоневрологические интернаты переведены на круглосуточный режим с двухнедельной изоляцией сотрудников, рассказала первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Имеются «существенные потери» среди сотрудников, есть смертельные случаи. «Мы наблюдаем, как будет проходить ситуация дальше, надеемся, больше осложнений не будет», - сказала Вера Емельянова.

В ходе эпидемиологического расследования выявлены существенные нарушения, в том числе факты некачественного оказания медицинской помощи. Вера Емельянова предложила рассмотреть вопрос о несоответствии руководства занимаемой должности.

«Ничего рассматривать не нужно, нужно принять решение о несоответствии занимаемой должности и назначить исполняющего обязанности», - сказал Михаил Ведерников. Все требования санитарного режима должны выполняться безукоризненно, подчеркнул он.