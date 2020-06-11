Общество

Михаил Ведерников: Голосование по поправкам в Конституцию - исторический момент

«Я обязательно приму участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Это исторический момент, и я не упущу случая принять в нем непосредственное участие», - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе прямого эфира с руководителем департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

«Я сделаю все возможное, чтобы максимальное количество жителей Псковской области, придя на избирательные участки или пообщавшись с членами Избирательной комиссии по месту жительства, имели возможность высказать свою гражданскую позицию», - заявил Михаил Ведерников.

Глава региона отметил важность поправок в Конституцию, в частности, право на здоровье и бесплатную медицину.

По мнению Михаила Ведерникова, прописание этих поправок в Конституции - это гарантия прав человека.