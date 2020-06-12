Общество

Владимир Воробьев: Поправки в Конституцию нацелены на будущее страны и пользу граждан

«Поправки, которые предлагается внести в Конституцию РФ, нацелены на перспективу, на будущее нашей страны, на пользу граждан», - высказал свое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы города Владимир Воробьев.

«Поправки были объявлены уже достаточно давно. Они все обнародованы и широко известны большинству населения нашей страны, и большинство относится к ним положительно. Все поправки, которые предлагается внести в Конституцию, действительно нацелены на перспективу, на будущее развитие нашей страны, на пользу граждан», - отметил гость студии.

«Есть отдельные люди, которые считают, что некоторые поправки не приемлемы, но каждая поправка не просто родилась, и ее записали. Они обсуждались на широкую аудиторию с участием профильных специалистов, ученых, юристов, политологов», - пояснил он.

«Считаю, что поправки своевременны, нужны и будут служить только на пользу гражданам России. Я считаю, что за эти поправки стоит проголосовать, и надеюсь, что каждый наш гражданин серьезно отнесется к ним, придет и проголосует за эти поправки. Потому что они действительно поднимают уровень жизни нашего народа на более высокую ступень, закрепляют многие права и свободы граждан. Они необходимы», - подчеркнул Владимир Воробьев.

Также он отметил необходимость соблюдения мер индивидуальной защиты при проведении Общероссийского голосования за поправки, чтобы обезопасить себя и близких от коронавируса.