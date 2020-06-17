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Общество

Игорь Сопов: Закон о выборах на голосование по Конституции не распространяется

17.06.2020 15:39|ПсковКомментариев: 2

Закон о выборах на ситуацию с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ не распространяется, подчеркнул в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Всенародное голосование по поправкам в Конституцию - уникальное историческое событие. Уникальности ему добавляет тот факт, что последнее голосование по Конституции состоялось в 1993 году. Для многих это уже далеко прошлый век», - отметил он, добавив, что процесс подготовки и проведения голосования по поправкам в главный закон РФ регламентируется законом, изданным конкретно под это голосование. «И если лет через 25 нам снова предстоит вносить поправки в Конституцию, то понадобится новый закон», - пояснил гость студии.

В очередной раз председатель облизбиркома подчеркнул, что предстоящее общероссийское голосование — это ни в коем случае не референдум и не выборы. «В данном случае отсутствует политическая составляющая. Нет членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса от политических партий или нет наблюдателей от партий. Таким образом, партийная окраска на голосовании по поправкам в Конституцию не присутствует, - пояснил он. - Никто не призывает голосовать "за". Ролики, выпускаемые с участием известных людей, не агитируют, а содержат их личное мнение. Агитация — это призыв "за" или "против". Здесь же только информация. И это надо четко разделять и понимать. Закон о выборах на ситуацию с голосованием по Конституции не распространяется».

Также Игорь Сопов прокомментировал высказывания некоторых представителей оппозиции о целесообразности проведения общероссийского голосования по поправкам. «Мы не задаем вопросы, зачем и почему. Президентом страны перед ЦИК и избирательными комиссиями субъектов РФ поставлена задача провести всенародное голосование, и мы эту задачу выполняем. Мы не даем оценку высказываниям политиков, работаем в рамках закона, и нам этого вполне достаточно, - отметил председатель облизбиркома. - У каждого своя точка зрения. Вы можете принимать участие в голосовании, а можете не принимать. Но мы обязаны обеспечить конституционные права граждан».

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
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