В Псковской области откроют три участка для голосования по Конституции граждан без регистрации в России

130-е заседание Избирательной комиссии Псковской области состоялось сегодня, 17 июня. В режиме видеоконференцсвязи члены избиркома рассмотрели семь вопросов, в основном касающихся подготовки и проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.
В частности, утверждено перераспределение дополнительных финансовых средств, выделенных Центральной избирательной комиссией для подготовки и проведения общероссийского голосования в Псковской области. Кроме того, определены адреса участков, где по поправкам в Конституцию смогут проголосовать лица, не имеющие регистрации по месту жительства на территории РФ. Таких участков будет три:
- участок для голосования №6: г. Псков, пл. Победы, 1, Городской культурный центр;
- участок для голосования №108: г. Великие Луки, пл. Ленина, 3, Детская музыкальная школа;
- участок для голосования №415: Локнянский район, д. Михайлов Погост.
В рамках заседания члены комиссии также утвердили режим работы участковых комиссий при проведении предварительного голосования и рассмотрели ряд текущих вопросов.