Общество

Псковичам разъяснили порядок голосования по поправкам в Конституцию 1 июля

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов напомнил порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ в основной день голосования — 1 июля.

Как он пояснил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, участки будут открыты в основном в тех местах, где избиратели обычно голосуют в период проведения выборов, однако ряд участков поменяют адреса. Это коснется тех участковых комиссий, которые находились в учреждениях здравоохранения, на данный момент задействованных в лечении пациентов с коронавирусом. «Если места расположения участков будут изменены, мы донесем эту информацию до избирателей любыми способами, начиная с публикаций в СМИ и заканчивая простыми объявлениями на дверях больниц о том, куда переехал участок», - сказал гость студии.

1 июля участки будут открыты в период с 8.00 до 20.00. В целях предупреждения распространения коронавируса процедура голосования будет осуществляться с соблюдением всех мер безопасности. Все члены участковых комиссий и общественные наблюдатели будут обеспечены защитными масками и экранами, перчатками. Кроме того, средства защиты - маски и перчатки — предоставят и участкам голосования. Также им дадут одноразовые ручки, которые при желании они могут оставить себе.

При входе на участок будут лежать специальные дезинфицирующие коврики для ног. В помещениях для голосования будет проводиться дезинфекция и проветривание - для этого участки будут раз в час приостанавливать работу на 10 минут.

Также на каждом участке будут предприняты меры для разведения потоков голосующих. Входить на участок они будут через один выход, а выходить через другой. Маршрут движения будет обозначен специальной разметкой. Если на участке нет второго выхода, доступ в помещение будет ограничен определенным количеством людей.

На подходе к участковой комиссии волонтеры будут всем измерять температуру бесконтактным способом. Участники голосования, у которых температура в норме, должны будут надеть маски и перчатки, подойти к членам участковой комиссии и показать свой паспорт на расстоянии, достаточном для того, чтобы можно было увидеть паспортные данные и фото. Чтобы идентифицировать личность человека, члены УИК могут попросить его приспустить защитную маску. После получения бюллетеня голосующий идет в кабинку для голосования (она будет иметь лишь одну шторку, чтобы обеспечивалось проветривание), ставит в бюллетени «галочку» за или против поправок в Конституцию, опускает его в урну или КОИБ и покидает участок через другой вход.

Те участники голосования, у которых на входе будет зафиксирована повышенная температура, тоже смогут проголосовать по поправкам в Конституцию, но в отдельном помещении. После этого, им будет рекомендовано пойти домой и вызвать врача.

Если же человек заметит, что у него повысилась температура, еще до ухода на голосование, он может подать в ТИК заявку, чтоб проголосовать на дому, но предупредить о наличии симптомов ОРВИ. Тогда члены комиссии и общественные наблюдатели отправятся к нему домой с соблюдением повышенных мер защиты. В день голосования, 1 июля, заявление на проведение голосования на дому принимаются до 14.00, заключил Игорь Сопов.

В целом председатель областного избиркома советует псковичам «не откладывать на 1 июля то, что можно сделать с 25 по 30 июня» - воспользоваться возможностью досрочного голосования.