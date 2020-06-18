Общество

За поправку о защите исторической правды выступил председатель Собрания Пушкиногорского района

Председатель Собрания депутатов Пушкиногорского района Николай Иванов высказался за внесение в Конституцию РФ поправки о защите исторической правды. Соответствующее видеообращение опубликовано в группе администрации Пушкиногорского района в соцсети «ВКонтакте».

«Никому не позволено переписывать отечественную историю, особенно итоги Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Мой отец в составе Красной армии прошел военный путь от Гатчины до Австрии, был ранен, награжден медалью за победу над Германией. И я за то, чтобы в Конституцию РФ была внесена поправка о защите исторической правды», - заявил Николай Иванов.

Напомним, проголосовать можно будет в течение шести дней: досрочно с 25 по 30 июня, в основной день - 1 июля.