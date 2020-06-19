Общество

Юлия Пожидаева: С голосованием по Конституции следовало подождать до окончания пандемии

С голосованием по поправкам в Конституцию РФ следовало подождать до окончания пандемии. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковской городской Думы от фракции «Справедливая Россия» Юлия Пожидаева.

«По большому счету, голосование по поправкам — это тоже массовое мероприятие, предполагающее большое скопление людей. Может, стоило бы перенести его на более поздний срок — до того, как стабилизируется эпидемиологическая обстановка в стране», - отметила гость студии. Тогда бы, по ее мнению, не пришлось бы преодолевать все сложности, связанные с обеспечением безопасности здоровья в период голосования, включая приобретение средств индивидуальной защиты и средств дезинфекции помещений.

«Все эти сложности ни к чему. Можно было просто подождать окончания пандемии», - резюмировала Юлия Пожидаева.

Она намерена принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Самой главной в пакете предлагаемых поправок депутат считает поправку об индексации пенсий.