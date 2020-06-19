Общество

Михаил Ведерников объяснил, почему голосование по поправкам в Конституцию будет пакетным

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время видеообращения к жителям региона объяснил, почему голосование по поправкам в Конституцию России будет пакетным, а не отдельно по каждой поправке. Обращение опубликовано в его официальном Instagram-аккаунте 20 июня.

«Может быть, не все знают, но в целом планируется внесение 147 поправок. Для реализации задуманного корректируется ряд статей, которые, в свою очередь, потянут поправки в другие взаимосвязанные пункты. В некоторых случаях добавляются новые смысловые моменты, в других - просто технические правки. Практически невозможно что-то вырвать из контекста, не повредив целостность разработанного проекта», - указал он.

Михаил Ведерников призвал всех внимательно изучить предлагаемые изменения, чтобы мнение каждого было основано не на пересказах, а на личных выводах.

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Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. В Псковской области в этот день будет работать 615 избирательных комиссий.