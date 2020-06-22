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Почти 15 тысяч 800 человек в Псковской области проголосуют по поправкам в Конституцию по месту пребывания

22.06.2020 14:36|ПсковКомментариев: 2

Вчера, 21 июня, в 14.00, в Псковской области завершился прием заявлений от участников общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которые хотели бы проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них участке.

Напомним, у участников голосования была возможность подать соответствующее заявление, обратившись с 5 июня в территориальную избирательную комиссию, Многофункциональный центр или, воспользовавшись личным кабинетом, на портале gosuslugi.ru. С 16 июня заявление можно было подать через участковую избирательную комиссию по месту жительства.

В Псковской области проголосовать по поправкам в Конституцию по месту пребывания пожелали 15 748 человек. При этом большая часть заявлений поступила через участковые избирательные комиссии (6511) и ТИКи (1919). Активно участники голосования обращались по поводу голосования по месту пребывания в Многофункциональный центр: в период с 5 по 21 июня операторы приняли 4346 заявлений.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов поблагодарил сотрудников МФЦ за помощь в организации и работе пунктов приема заявлении на территории региона. Еще 2972 заявления было подано через портал госуслуги.

Как отметил председатель облизбиркома, 15748 — внушительная цифра для нашего региона. «Все заявления, поданные на голосование по месту пребывания, будут направлены в ЦИК для последующей обработки. В течение четырех дней лиц, подавших данные заявления, исключат из списков голосующих в УИК по месту регистрации и включат в списки по месту пребывания. Таким образом, они получат право проголосовать за поправки в Конституцию там, где им удобно», - пояснил он.

Параллельно в Псковской области осуществляется прием заявлений от граждан, которые хотели бы проголосовать у себя дома. Если вы не сможете лично прийти на участок по состоянию здоровья или по другим причинам, у вас есть возможность подать в участковую избирательную комиссию письменное заявление о голосовании на дому. Это также можно сделать через социального работника, родных или по телефону.

По состоянию на 21 июня, в псковском регионе поступило 10 763 заявления о голосовании вне помещения.

Напомним, основной день голосования за изменения в Конституцию - 1 июля. Досрочно можно проголосовать с 25 по 30 июня.

Теги: #Госуслуги #мфц #избирательная комиссия Псковской области #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
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Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
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