Общество

Почти 15 тысяч 800 человек в Псковской области проголосуют по поправкам в Конституцию по месту пребывания

Вчера, 21 июня, в 14.00, в Псковской области завершился прием заявлений от участников общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которые хотели бы проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них участке.

Напомним, у участников голосования была возможность подать соответствующее заявление, обратившись с 5 июня в территориальную избирательную комиссию, Многофункциональный центр или, воспользовавшись личным кабинетом, на портале gosuslugi.ru. С 16 июня заявление можно было подать через участковую избирательную комиссию по месту жительства.

В Псковской области проголосовать по поправкам в Конституцию по месту пребывания пожелали 15 748 человек. При этом большая часть заявлений поступила через участковые избирательные комиссии (6511) и ТИКи (1919). Активно участники голосования обращались по поводу голосования по месту пребывания в Многофункциональный центр: в период с 5 по 21 июня операторы приняли 4346 заявлений.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов поблагодарил сотрудников МФЦ за помощь в организации и работе пунктов приема заявлении на территории региона. Еще 2972 заявления было подано через портал госуслуги.



Как отметил председатель облизбиркома, 15748 — внушительная цифра для нашего региона. «Все заявления, поданные на голосование по месту пребывания, будут направлены в ЦИК для последующей обработки. В течение четырех дней лиц, подавших данные заявления, исключат из списков голосующих в УИК по месту регистрации и включат в списки по месту пребывания. Таким образом, они получат право проголосовать за поправки в Конституцию там, где им удобно», - пояснил он.



Параллельно в Псковской области осуществляется прием заявлений от граждан, которые хотели бы проголосовать у себя дома. Если вы не сможете лично прийти на участок по состоянию здоровья или по другим причинам, у вас есть возможность подать в участковую избирательную комиссию письменное заявление о голосовании на дому. Это также можно сделать через социального работника, родных или по телефону.



По состоянию на 21 июня, в псковском регионе поступило 10 763 заявления о голосовании вне помещения.



Напомним, основной день голосования за изменения в Конституцию - 1 июля. Досрочно можно проголосовать с 25 по 30 июня.