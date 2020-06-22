Электронное голосование по поправкам в Конституцию пройдет только в двух регионах РФ. Жители Псковской области проголосовать дистанционно через интернет не смогут. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
«Многие псковичи ошибочно полагают, что смогут проголосовать через сайт госуслуг. Это не так. В данном случае это вспомогательный сервис для приема документов, а не ресурс для процедуры голосования», - пояснил председатель облизбиркома. По его словам, возможность электронного дистанционного голосования по Конституции предусмотрена законодательством Российской Федерации, но воспользоваться ею смогут только жители Москвы и Нижегородской области.
Процесс подготовки и проведения голосования через интернет технически сложен. Чтобы его организовать, регионы должны были подать заявку в ЦИК и доказать наличие технических возможностей для организации процедуры без сбоев. Всего в ЦИК поступило пять заявок на электронное дистанционное голосование. По итогам их рассмотрения одобрено две — от Москвы и Нижегородской области.
«Обращаем внимание жителей Псковской области, что голосование в нашем регионе будет проходить только при личном участии участника голосования. Вы можете выразить свою позицию по поправкам в Конституцию как в основной день голосования - 1 июля, так и досрочно - с 25 по 30 июня, придя на участок или проголосовав на дому. При себе необходимо иметь паспорт», - отметил Игорь Сопов.