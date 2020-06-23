Как будут работать УИКи в период до 1 июля?

Опубликован график работы участковых избирательных комиссий в Псковской области с 25 по 30 июня.
Ежедневно с 9.00 до 16.00 будет проводиться голосование в помещении, и в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования.
С 16.00 до 20.00 - проведение голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования.
1 июля участковые избирательные комиссии работают с 8.00 до 20.00.
Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.