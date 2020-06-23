Около тысячи человек будут наблюдателями от «Единой России» на голосовании по Конституции

Порядка 1000 человек будут наблюдателями от «Единой России» на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на территории Псковской области. Об этом сообщил на пресс-конференции 22 июня руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Андрей Карпов.
«Партия вправе предложить Общественной палате своих претендентов, которые в последующем станут наблюдателями. Мы постарались максимально ориентировать на один УИК не менее 2 наблюдателей. Более тысячи человек будут работать (наблюдать за ходом голосования — прим. ред.) от «Единой России», - сказал он.
«Люди у нас достаточно подготовлены и имеют опыт наблюдения на выборах. Надеюсь, они станут надежными помощниками для Общественной палаты», - подчеркнул Андрей Карпов.
В задачи наблюдателей будет входить помощь членам УИК в проведении голосования, выявление нарушений на участках и передача оперативных данных в Общественную палату региона о выявленных нарушениях, чтобы эти вопросы оперативно решались.