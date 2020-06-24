Общество

Профсоюзный активист о поправках в Конституцию: Пора и нам на себя взять ответственность за свою жизнь

Свое мнение по вопросу принятия изменений в Конституцию РФ высказала председатель Псковской областной организации Российского профессионального союза работников инновационных и малых предприятий Юлия Иванова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«К счастью, в отличие от нового цифрового поколения, мне есть с чем сравнивать. И я вижу, что по сравнению с 90-ми, когда была принята действующая Конституция, наша страна меняется. Медленно, но меняется. Это и невозможно сделать быстро, страна - это не просто организация, даже не корпорация, это намного мощнее и больше. По одному щелчку этот механизм перенастроить невозможно. 20 лет для одного человека и 20 лет для страны - это разное время. Но после присоединения Крыма для меня стало очевидным, что наш президент хочет, чтобы наша страна встала с колен, на которые она упала после развала страны в начале 90-х и, наконец, стала сильной, суверенной и мощной державой», - сказала Юлия Иванова.

По ее словам, «серые зарплаты», доступный даже детям алкоголь на каждом углу, разрешенная аренда на ресурсы иностранным компаниям, которые диктуют, как жить, - даже к этому граждане России привыкли и даже такие изменения даются для многих внутренне с большим трудом.

«Не забывайте: свобода и распущенность - не одно и то же. Индивидуальность и индивидуализм - абсолютно разные вещи. С принятием Конституции 1993 года мы стали забывать об этом. Мы перестали радоваться сильному мощному государству, которое уважают во всем мире, перестали видеть положительные сдвиги. Мы стали верить новоявленным блогерам, которые обогащаются за счет наивного политически неподкованного населения, внушая ему, что все предстоящие перемены - это зло. К сожалению, у нас это принято - ругать свою страну, ругать начальников. И ничего при этом не делать. Да, для того, чтобы хорошо жить и стремиться к лучшему, надо работать и над собой, вкладывать в себя с детства, развивать себя и не прекращать делать этого и во взрослом состоянии. И тогда многие процессы, происходящие, в том числе и в политике, станут понятны. И тогда в случае, если на кухне скопилась грязная посуда, не будет виноват Кремль, не будет плохим губернатор», - высказала свою точку зрения председатель профсоюзной организации.

«Пора и нам на себя взять ответственность за свою жизнь. Увидеть не телевизионным, а честным своим взглядом - мое голосование за поправки поможет мне получить еще больше гарантий для себя. Не перекладывайте ответственность за ваш выбор на других. Мои знакомые, которых я уважаю, будут голосовать «за». И я это поддерживаю!» — заключила Юлия Иванова.