Юлия Лысова: В Конституции должны быть прописаны не только векторы развития страны, но и основные ценности

«В Конституции РФ должны быть прописаны не только векторы развития страны, но и основные ценности, которые должны закладываться с самого рождения», - такое мнение высказала в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) председатель регионального Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова.
Голосовать она будет на своем избирательном участке 29 июня. «Я обязательно приму участие в голосовании. Считаю это важным не только для себя, но и для всей молодежи. Это, наверное, самая масштабная кампания по голосованию, в которой я буду принимать участие, и оставаться от этого в стороне просто неправильно, - подчеркнула Юлия Лысова. - Молодым людям обязательно нужно реализовать свое право, чтобы их мнение (неважно какое - за или против поправок) было услышано. С момента принятия прежней Конституции прошло 27 лет, и этот факт заслуживает, как минимум, нашего внимания. Мы не знаем, когда будут вноситься следующие изменения в Конституцию и будут ли они на нашем веку, поэтому обязательно надо принимать участие в изменении главного закона страны».
Кроме того, председатель псковского Молодежного парламента не согласилась с мнением о том, что многие поправки в Конституцию носят чисто декларативный характер, и нет смысла прописывать их в основном законе страны. «Это те ценности, которые всегда были в обществе. В Конституции РФ должны быть прописаны не только векторы развития страны, но и основные ценности, которые должны закладываться с самого рождения. На то это и основной закон страны», - подчеркнула она.
Юлия Лысова также напомнила, что Молодежный парламент ведет просветительскую работу, разъясняя суть поправок в соцсетях. В частности, публикуются анимационные ролики по определенным поправкам в Конституцию и проводятся опросы об отношении подписчиков к ним. «Ролики собирают много просмотров, увеличилось и число участников опросов. Какие-то поправки собирают больше голосов «за», какие-то «против». Это живой процесс», - сказала она.