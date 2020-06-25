Владлен Небейголова: Внесение поправок в Конституцию РФ - самое важное событие 10-летия

«Внесение поправок в Конституцию РФ - самое важное общественно-политическое событие истекшего 10-летия, и не участвовать в нем, абстрагироваться неправильно. Такая позиция демонстрирует безразличное отношение к будущему страны и своему будущему», - сказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель председателя Молодежного парламента при Псковском областном Собрании Владлен Небейголова.
Внесение поправок в Конституцию, по его словам, продиктовано произошедшими в стране изменениями и даст дополнительный импульс для развития страны на годы вперед. «Именно поэтому особенно важно, чтобы это понимала и молодежь. Нам жить в этой стране, строить свое будущее, семью карьеру», - подчеркнул Владлен Небейголова.
По его словам, в пакете поправок в Конституцию есть пункты, напрямую касающиеся молодежи. Важной он считает поправку о закреплении понятия «молодежная политика». «Закон о молодежной политике в стране еще не принят. Надеюсь, внесение этой поправки придаст процессу принятия закона ускорение», - заключил заместитель председателя Молодежного парламента при Псковском областном Собрании.