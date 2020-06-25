Общество

Волонтер Конституции: На участках для голосования все организовано очень безопасно

На участках для голосования по поправкам в Конституцию все организовано грамотно и безопасно. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказала волонтер Конституции Алина Корныльева, которая приняла участие в голосовании сегодня на избирательном участке №64.

«На участке для голосования все организовано согласно санитарным нормам. На входе есть коврик, который пропитан дезинфицирующей жидкостью, там также проверяют температуру, выдают маски и перчатки, если их нет. Никакого скопления людей нет, все проходит в большом помещении, везде стоят антисептики. Мне кажется, что все очень безопасно», - рассказала Алина Корныльева.

«Я решила выразить свою гражданскую позицию, для меня важно то, какой будет наша страна. Работа с молодежью — это одно из основных направлений работы государства, именно от нас и наших действий в какой стране мы будем жить. Многие поправки имеют альтернативу в правовых актах или федеральных законах, но, мне кажется, что их закрепление в Конституции будет иметь большую силу. Все поправки соответствуют реалиям современного мира. Действующая Конституция требует изменений, мне кажется, она в чем-то устарела и ее нужно модернизировать под современный мир», - поделилась собеседница.