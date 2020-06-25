Виктор Остренко: В быстро меняющемся мире государству необходимо иметь смысловые и правовые ориентиры

Вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко призвал псковичей не оставаться в стороне от принятия поправок в Конституцию и сделать свой выбор. Сам парламентарий воспользовался возможностью досрочного голосования и проголосовал на своем избирательном участке в день его открытия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Я пришел на избирательный участок и исполнил свой гражданский долг. Мне кажется, нужно понять одну простую вещь, связанную с голосованием: все предложенные поправки, которые генерировались различными людьми, экспертами, общественными деятелями и общественными организациями, всеми теми, кто заинтересован в развитии нашей страны – это те поправки, которые связаны с будущим нашей страны», - сказал депутат.
По мнению Виктора Остренко, каждый гражданин найдет в предложенных изменениях Конституции те поправки, которые касаются непосредственно его жизни, и аспекты, важные для развития общества и государства.
«Постулаты, которые несет в себе главный закон, прописаны там как основная идея развития нашей страны. В сегодняшнем очень быстро меняющемся мире, в том числе и в законодательной нише, государству очень важно иметь чёткие ориентиры: смысловые, идеологические, правовые. Поэтому не оставайтесь в стороне, приходите на избирательные участки, голосуйте и делайте свой выбор», - обратился с призывом к жителям региона Виктор Остренко.
Парламентарий подчеркнул, что избирательные участки оборудованы всем необходимым для голосования, в том числе и средствами индивидуальной защиты, как для тех, кто голосует, так и для тех, кто работает.