Общество

Наталья Горбачева: Конституция должна меняться вместе с жизнью и защищать законные права граждан

«Конституция должна меняться вместе с жизнью и защищать законные права граждан нашего провозглашенного социального государства», - такое мнение о поправках в Конституцию РФ высказала председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Наталья Горбачева.

«Я уже третий раз публично сообщаю о своем мнении о поправках, вносимых в нашу Конституцию. И три раза я отвечаю одно и то же — я за. За то, чтобы прийти и проголосовать. За то, чтобы выразить свое мнение, принять свое решение, дарованное нам, каждому из нас, Конституцией. Ведь принятие поправок — это поступательный процесс, движение вперед нашего государства.Кто, например, может быть против незыблемости границ нашей страны, кто может быть против утверждения русского языка, веры в Бога? Кто может быть против поправок по социальной защите наших граждан? Каждый, конечно, решает сам, но жители этой страны неоднократно высказываются за то, что жизнь должна меняться. Конституция должна меняться вместе с жизнью и защищать законные права граждан нашего провозглашенного социального государства» — цитирует слова Натальи Горбачевой пресс-служба облсовпрофа.