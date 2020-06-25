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Глава Псковского района приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию

26.06.2020 08:32|ПсковКомментариев: 0

Глава Псковского района Наталья Федорова 25 июня приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Об этом псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе районной администрации. 

Свое конституционное право глава района реализовала на избирательном участке по месту жительства.

Наталья Федорова отметила важность вносимых в Конституцию поправок. Кроме того, она выразила уверенность, что большинство жителей Псковского района понимают актуальность вносимых изменений в основной закон нашей страны и примут активное участие во всенародном голосовании.

Теги: #псковский район #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
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