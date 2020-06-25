Глава Псковского района приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Глава Псковского района Наталья Федорова 25 июня приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Об этом псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе районной администрации.
Свое конституционное право глава района реализовала на избирательном участке по месту жительства.
Наталья Федорова отметила важность вносимых в Конституцию поправок. Кроме того, она выразила уверенность, что большинство жителей Псковского района понимают актуальность вносимых изменений в основной закон нашей страны и примут активное участие во всенародном голосовании.