Александр Козловский: Конституция - фундамент нашего государства

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Александр Козловский проголосовал 26 июня за поправки в Конституцию РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.
Свой голос в поддержку изменений в основной закон страны он отдал в Великих Луках, на избирательном участке в лицее №10.
«Последние несколько месяцев мы очень много обсуждаем поправки в основной документ нашей страны и уже с 25 июня можем прийти на свои избирательные участки и проголосовать. Важные поправки – это социальный блок, это территориальная целостность. Сам факт, что в Конституции условием экономического роста страны ставится повышение благосостояния граждан, мне кажется крайне важным. Фактически это становится одним из приоритетов государственной политики. Также крайне важны и актуальны поправки, касающиеся социальных гарантий, индексации пенсий. Дети, в случае принятия этого пакета поправок, становятся важнейшим приоритетом государственной политики России. Мы зафиксируем то, что государство по-особому относится к подрастающему поколению, потому что мы должны понимать, какое будущее ждет Россию», - сказал Александр Козловский.
«Перечисленное – это лишь малая толика из предложенных поправок. Все мы должны помнить, как важна Конституция. Это основной закон, фундамент нашего государства. Он для каждого из нас. Основной закон будет основой для дальнейшей законодательной деятельности и для развития России в целом», - подчеркнул секретарь регионального отделения партии.