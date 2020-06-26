Избирательные участки продолжают работу в Псковской области

Жители Псковской области продолжают голосовать по поправкам в Конституцию РФ. В регионе открыты 615 избирательных участков.
Люди голосуют на участках с соблюдением социальной дистанции, в масках и перчатках. Сотрудники комиссий также обеспечены средствами индивидуальной защиты. Регулярно проводится дезинфекция.
Напомним, основной день общероссийского голосования - 1 июля, но у россиян есть возможность проголосовать до указанного дня - в период до 30 июня. Сделано это в целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции.
На фото: УИК №216 в Дновском районе в деревне Выскодь, УИК №522 в Порхове, УИК №206 в Дно и УИК №296 в Новоржеве.