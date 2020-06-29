Общество

Псковский губернатор анонсировал допмеры поддержки для работников избирательных комиссий

«В первые дни было много избирателей. Большой процент людей идет на придомовое голосование. Говорят, что очень удобно», - отметила председатель УИК, говоря о голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

«Мы с Игорем Александровичем Соповым (председателем Избирательной комиссии Псковской области - прим. ред.) разговаривали о дополнительных мерах поддержки. Это тяжелая работа, люди тратят много времени, тяжело целый день работать в масках», - сказал глава региона при посещении избирательного участка в Дедовичах.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о дополнительных стимулирующих мерах поддержки для работников избирательных участков региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В опросе приняло участие 887 человек

В опросе приняло участие 887 человек

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Езжу мыться к друзьям в другой район города

Хорошо, что лето, можно купаться в реке

Грею воду на плите, мучаюсь с тазами и кастрюлями

У меня водонагреватель, горячая вода есть всегда

Как вы обходитесь без горячей воды в период ее отключения?

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