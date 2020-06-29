Олег Савельев: Россия не торгует своими землями

Депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев принял участие во всенародном голосовании за внесение поправок в Конституцию Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального заксобрания.
По мнению парламентария, очень важно, что в основном законе страны появятся нормы, касающиеся нерушимости границ, сохранения традиционных семейных ценностей, недопустимости умаления народного подвига.
«Я голосую за целостность и нерушимость границ государства. Мой отец, участник Великой Отечественной войны Дмитрий Ильич Савельев, незадолго до смерти, когда почувствовал, что уходит, сказал мне: «Я счастливый человек, жизнь прожил, прошел войну, остался в живых, вырастил вас, детей, но смириться с тем, что Крым не наш, не могу! Не затем мы проливали кровь, чтобы там стоял американский флот!»» - поделился семейными воспоминаниями депутат и подчеркнул, что гордится тем, что Крым вернулся в состав России. «Голосую за то, чтобы он остался наш на века», - сказал Олег Савельев.
Кроме того, депутат обратил внимание на важность статьи, защищающей традиционные семейные ценности. «Считаю, что у ребенка должны быть и мама, и папа», - добавил депутат.
Напомним, 25 июня стартовало голосование за внесение поправок в Конституцию Российской Федерации. На территории Псковской области открыто 615 участков. Выразить позицию жители региона могут с 8:00 до 20:00 на участках, где обычно организованы выборы. Голосование проводится с соблюдением всех противоэпидемических мер и продлится до 1 июля включительно.