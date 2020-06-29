Первый председатель Псковского областного Собрания: Важна каждая новая статья Конституции

Первый председатель областного Собрания, депутат четырех созывов регионального парламента, экс-сенатор Юрий Шматов проголосовал за внесение изменений в Конституцию РФ - на избирательный участок в Стругах Красных политик пришел вместе со своей супругой, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
«Конституция 1993 года принималась в очень сложные времена, когда в стране происходили переломные, фактически революционные события. В тех реалиях нужно было принять такую Конституцию, которая позволяла бы жить мирно и развиваться обществу в нашем государстве. Я считаю, что принятая Конституция сыграла большую роль в стабилизации всей обстановки в стране, в том числе и в нашей области», - поделился воспоминаниями Юрий Шматов.
По мнению законодателя, трижды избранного председателем регионального парламента, пришло время обновить главный закон страны.
«Время не стоит на месте, и сейчас та обстановка, которая позволяет нам оценить, что было сделано в прошлые годы и что необходимо обществу сегодня. Я убежден, что вносить поправки в Конституцию необходимо», - подчеркнул Юрий Шматов.
Напомним, общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации проводится с 25 июня по 1 июля 2020 года. В основной закон страны предложено внести 206 поправок.