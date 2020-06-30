Активист профсоюза культуры Анна Агеева: Задача государства - сберечь наше культурное наследие

Активист профсоюза культуры, начальник экскурсионного отдела Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Анна Агеева выразила свое мнение по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ.
«В эти дни проходит голосование за поправки в самый главный документ нашей страны - Конституцию. Предполагается, что около двух десятков поправок значительно улучшат жизнь простых граждан. Поправка, которая говорит о важности культурного наследия для будущих поколений: «Культура в РФ является уникальным наследием ее многонационального народа и охраняется государством».
Культура в нас и с нами всегда и всюду. Россия - государство с более чем полуторатысячелетней историей. Задача государства сберечь наше культурное наследие: будь то памятники, будь то традиции, промыслы или продукты материальной и духовной культуры», - подчеркнула она.