Общество

Ольга Милонаец сделала устное предупреждение в связи с созданием нового МП в Пскове

Руководитель УФАС России по Псковской области выступила сегодня, 30 июня, с официальным устным предупреждением на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) по поводу создания нового муниципального предприятия «Парки и ярмарки города Пскова» за счет реорганизации двух существующих МП: «Городской парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина» и «Северо-Западный центр социологии и маркетинга».

Она напомнила, что в РФ с 1 января 2020 года действует запрет на создание новых ГУПов и МУПов, а существующие могут работать лишь до 2024 года.

«Остаются только жизненно важные. Создание новых МУПов и ГУПов возможно только с согласия антимонопольного ведомства. Считайте, что я сделала официальное устное заявление, письменное обязательно последует», - добавила она.

Напомним, 30 июня городская Дума дала администрации Пскова согласие на создание МП «Парки и ярмарки города Пскова» путем реорганизации.

Как пояснила начальник КУМИ Пскова Елена Кузнецова, новое предприятие займется реализацией решений города Пскова в области культурных и социальных задач, поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе реализации определенных товаров, услуг и получении прибыли.