Ольга Милонаец сделала устное предупреждение в связи с созданием нового МП в Пскове

Руководитель УФАС России по Псковской области выступила сегодня, 30 июня, с официальным устным предупреждением на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) по поводу создания нового муниципального предприятия «Парки и ярмарки города Пскова» за счет реорганизации двух существующих МП: «Городской парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина» и «Северо-Западный центр социологии и маркетинга».
Она напомнила, что в РФ с 1 января 2020 года действует запрет на создание новых ГУПов и МУПов, а существующие могут работать лишь до 2024 года.
«Остаются только жизненно важные. Создание новых МУПов и ГУПов возможно только с согласия антимонопольного ведомства. Считайте, что я сделала официальное устное заявление, письменное обязательно последует», - добавила она.
Предметом деятельности МП города Пскова «Парки и ярмарки города Пскова» является организация культурно-массовой работы, проведение общегородских праздников, концертов, ярмарок, выставок, народных гуляний в установленном порядке, иных мероприятий, способствующих развитию малого и среднего предпринимательства, предоставление льготных условий участия в этих мероприятиях субъектам малого и среднего предпринимательства, представляющих приоритетные направления развития бизнеса, организация деятельности стационарных и передвижных аттракционов.
Учредителем нового предприятия является муниципального образование «Город Псков» в лице органа местного самоуправления – администрации города.