Псковичи активно идут на избирательные участки в заключительный день общероссийского голосования

Общероссийское голосование в Псковской области 1 июля проходит с соблюдением всех санитарных правил и мер безопасности.
Дно, УИК №210
Члены участковых комиссий, общественные наблюдатели, правоохранители и сами голосующие находятся на участках в средствах индивидуальной защиты. Также проводится регулярное проветривание и дезинфекция помещений.
Бежаницы, УИК №283
Избирательные участки открылись в 8.00, выразить свое мнение можно до 20.00. После этого начнется подсчет голосов по всем дням голосования, которое проходило также с 25 по 30 июня.
Дно, УИК №207
Если более половины проголосовавших поддержат изменения в Конституцию, то они вступят в силу со дня официального опубликования результатов. Порога явки на общероссийском голосовании не установлено.
Опочка, УИК №348