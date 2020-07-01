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Общество

Псковичи активно идут на избирательные участки в заключительный день общероссийского голосования

01.07.2020 10:03|ПсковКомментариев: 4

Общероссийское голосование в Псковской области 1 июля проходит с соблюдением всех санитарных правил и мер безопасности.

Дно, УИК №210

Члены участковых комиссий, общественные наблюдатели, правоохранители и сами голосующие находятся на участках в средствах индивидуальной защиты. Также проводится регулярное проветривание и дезинфекция помещений.

Бежаницы, УИК №283

Избирательные участки открылись в 8.00, выразить свое мнение можно до 20.00. После этого начнется подсчет голосов по всем дням голосования, которое проходило также с 25 по 30 июня.

Дно, УИК №207

Если более половины проголосовавших поддержат изменения в Конституцию, то они вступят в силу со дня официального опубликования результатов. Порога явки на общероссийском голосовании не установлено.

Опочка, УИК №348

Теги: #поправки в Конституцию #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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30.06.2020, 22:490 Псковская область вошла в тройку антилидеров по СЗФО по количеству выздоровевших от COVID-19 30.06.2020, 22:400 Интерактив: В «социальном городке» сдуло новый забор 30.06.2020, 22:347 Кардиореаниматолог Псковской городской больницы скончался, заболев коронавирусом 30.06.2020, 22:340 Мошенница выдала себя за невестку пожилой великолучанки
30.06.2020, 22:230 В ближайшее время в дедовичские школы поступит оборудование на 1,7 млн рублей 30.06.2020, 22:210 Псковские школьники отметили окончание учебного года необычным образом 30.06.2020, 22:160 Благоустройство центральной площади в Дедовичах обещают завершить к 10 июля 30.06.2020, 22:150 Зампредседателя облсовпрофа: Поправки в Конституцию создают базу для защиты интересов работников
30.06.2020, 22:070 На псковича завели дело за угрозу убийством топором своей матери 30.06.2020, 22:050 Мурал в Дедовичах изображен на доме, где жил один из героев 6-й роты 30.06.2020, 21:550 Николай Рассадин: История всегда дает людям шанс выйти из кризиса 30.06.2020, 21:490 Александр Козловский посетил новую молочную ферму в Новосокольническом районе
30.06.2020, 21:420 Житель Новосокольников отправился в колонию за угрозу убийством 30.06.2020, 21:362 Щенков и старую одежду предлагают сотрудникам «Мехуборки» жители псковских деревень 30.06.2020, 21:230 За ложный донос о преступлении оштрафована жительница Новосокольников 30.06.2020, 21:202 В Псковской области завершился еще один день голосования по поправкам в Конституцию РФ
30.06.2020, 21:120 Росгвардия приглашает псковичей на службу по контракту в Чечне 30.06.2020, 21:040 Павел Волков о создании нового МП в Пскове: Мы руководствуемся той же логикой, что и УФАС 30.06.2020, 20:560 Выставочный зал Центра народного творчества возобновит работу со 2 июля 30.06.2020, 20:450 Пожилую женщину будут судить в Новосокольниках за избиение внука
30.06.2020, 20:372 Я не делю людей на наших и не наших - глава Пскова о работе в округах 30.06.2020, 20:240 Жительница Новосокольников может лишиться свободы за неуплату алиментов 30.06.2020, 20:120 Второй конкурс проектов ТОСов стартует в Псковской области в июле 30.06.2020, 20:060 Сбербанк опубликовал график работы своих отделений 1 июля
30.06.2020, 20:010 ВТБ увеличивает сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5% 30.06.2020, 19:572 Публично признаться в любви своим родным и близким приглашают псковичей 30.06.2020, 19:415 Елена Полонская ответила на претензию о «политизации» Псковской городской Думы 30.06.2020, 19:334 С 1 июля в Псковской области начнут действовать новые тарифы на электроэнергию
30.06.2020, 19:280 Кратковременные дожди и грозы обещают в первый день июля псковские синоптики 30.06.2020, 19:240 В великолукской колонии из зарплаты осужденных вычитали больше положенного 30.06.2020, 19:160 Псковичей приглашают принять участие в музыкальном конкурсе «Песни военных лет!» 30.06.2020, 19:040 Председатель областного избиркома Игорь Сопов провел рабочую встречу с омбудсменом Дмитрием Шаховым
30.06.2020, 19:020 ВТБ в мае выдал каждый третий ипотечный кредит в России 30.06.2020, 19:001 Псковские чиновники оказались не в теме изменений законодательства в период пандемии - Ольга Милонаец 30.06.2020, 18:566 Николай Рассадин: Госполитика толкает предпринимателей в «теневую» экономику 30.06.2020, 18:450 Псковское отделение ПФР разъяснило условия получения июльской выплаты семьям с детьми до 16 лет
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