234 тысячи 724 человека проголосовали по поправкам в Конституцию в Псковской области

234 тысячи 724 человека проголосовали по поправкам в Конституцию РФ в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил секретарь Избирательной комиссии региона Сергей Ковальчук на брифинге в информационном центре избиркома.
По состоянию на 10.00, явка на голосовании в регионе составила 46,68%, проголосовали 234 724 человека. Общая численность избирателей в регионе - 525 тысяч 320, уточнил он.
Напомним, явка до дня голосования составила по региону 43,62%.
«По информации ТИКов, жалоб на нарушения порядка организации голосования от участников голосования не поступало. Все вопросы, поступающие в ТИКи, рассматриваются в рабочем порядке», - заключил Сергей Ковальчук.