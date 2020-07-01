Явка на голосовании по поправкам в Конституцию по Пскову составила 31,43%

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ по городу Пскову на 10 часов утра составила 31,43%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель ТИК Владимир Кротов в ходе прямого включения из инфоцентра Избирательной комиссии Псковской области с председателями ТИКов Пскова, Великих Лук, Псковского и Великолукского районов.
В ВКС приняла участие глава города Пскова Елена Полонская. Она доложила, что с 8 утра в областном центре работают 83 участка. Владимир Кротов уточнил, что на 85 участках установлены КОИБы. «На данный момент явка в Пскове составила 31,43%», - проинформировал он, добавив, что всего в городе проживает более 166 тысяч избирателей.
По данным ТИК Великих Лук, в городе на Ловати проголосовали 24 тысячи 581 избиратель.
Все председатели ТИК, участвующие в прямом включении, рапортовали, что избирательные участки работают в штатном режиме, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора в целях недопущения распространения коронавируса.