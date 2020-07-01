Андрей Турчак: Я проголосовал за будущее своей страны, своей семьи, детей и внуков

Секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал партии.
Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»
«В 1993 году я не мог принимать участие в голосовании в силу возраста. Сегодня я, наконец-то, реализовал свое право. В этот день хотелось бы особенно обратиться к моему поколению — придите и проголосуйте. Потому что только вы можете определять, какой будет наша страна, как она будет развиваться. Голос каждого из нас очень важен», - сказал Андрей Турчак.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин обратился к россиянам в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию. Он отметил, что голос каждого жителя страны — «самый важный и самый главный».