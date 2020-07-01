Как проходит голосование в районах Псковской области. ФОТО

1 июля проходит основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Выразить свое мнение можно с 8.00 до 20.00, в Псковской области открыты 615 избирательных участков.
Великолукский район, деревня Шелково, УИК №450
Стругокрасненский район, деревня Хредино, УИК №488
Печоры, УИК №179
Порховский район, село Славковичи, УИК №543
Гдов, УИК №491
Пушкиногорский район, поселок Пушкинские Горы, УИК №335
Порхов, УИК №524
Напомним, что общероссийское голосование проводилось в течение семи дней, оно стартовало 25 июня. Сегодня - заключительный день.
Члены участковых комиссий, общественные наблюдатели, правоохранители и сами голосующие находятся на участках в средствах индивидуальной защиты. Также проводится регулярное проветривание и дезинфекция помещений.
Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по всем дням голосования. Если более половины проголосовавших поддержат изменения в Конституцию, то они вступят в силу со дня официального опубликования результатов. Порога явки на общероссийском голосовании не установлено.