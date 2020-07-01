Координатор движения «Голос»: Мы можем скорее похвалить организацию выборов в Пскове

«На данный момент мы можем скорее похвалить организацию выборов в Пскове. Серьезных нарушений не регистрируем», - заявил в беседе с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове координатор общероссийского общественного движения «Голос» в Псковской области Владимир Жилинский.
«Мы организовали как стационарное наблюдение, так и мобильное. У нас есть одна группа, на случай, если мы что-то узнаем от информаторов. Есть несколько групп, которые наблюдают локально на участках. Мы наблюдаем только в городе Пскове, потому что нас не так уж много», - рассказал Владимир Жилинский.
«На данный момент мы можем скорее похвалить организацию (процесса голосования - прим. ред.) в Пскове, серьезных нарушений не регистрируем. Мы регистрируем мелкие нарушения, легкоустранимые и не влияющие на ход волеизъявления граждан», - сказал собеседник.
«Как и везде по России, не очень нравится нам ситуация с агитацией граждан, потому что идет активная агитация за принятие поправок. И мы не слышим ниоткуда призывы голосовать против. При этом агитация голосовать «за» прямо сейчас идет из радиоприемников, которые стоят возле КОИБов. Это не здорово, хотя, в принципе, по положению о порядке проведения общероссийского голосования законно. Потому что статью об агитации из него изъяли», - отметил Владимир Жилинский.
По его словам, зарегистрированы «не совсем правильные» действия избирательных комиссий на досрочном голосовании. На голосование вне помещения они брали с собой гораздо больше бюллетеней, чем это позволяет порядок, добавил Владимир Жилинский.
«Реестр желающих проголосовать вне помещения голосования составлялся уже по факту голосования, что тоже неправильно. В принципе, на ход волеизъявления граждан не особо влияет. Явка проголосовавших таким способом не превысила 3%», - сказал Владимир Жилинский.
Также он рассказал о курьезном случае на УИК №169-м в Черехе (Псковский район). «Там председатель районной территориальной избирательной комиссии вызвала полицию в связи с присутствием на участке журналиста, что абсолютно законно, о чем собственно полиция и сообщила», - рассказал координатор общероссийского общественного движения «Голос» в Псковской области.
На вопрос о работе представителей избирательных комиссий в торговых точках Пскова и во дворах Владимир Жилинский ответил, что считает это нарушением статьи 9.6 порядка об общероссийском голосовании. «Но поскольку они не ходили адресно к людям, которые могли проголосовать «за», они не контролировали как люди голосуют, мы считаем, что голоса полученные таким образом - настоящие. Мы не знаем, поставили они «за» или нет. Их не принуждали к этому и не агитировали. В принципе, баланс не нарушен при таком голосовании. Хотя порядок они, несомненно, нарушали», - сказал Владимир Жилинский.