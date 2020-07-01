Волонтеры «Молодежки ОНФ» рассказали о своей работе на голосовании по поправкам в Конституцию

Волонтеры проекта «Молодежка ОНФ» и члены Молодежной избирательной комиссии Псковской области приняли участие в работе информационного центра Избирательной комиссии Псковской области, в рамках которой рассказали представителям СМИ о своей работе в период подготовки и проведения голосования по поправкам в Конституцию на территории псковского региона.
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, региональный координатор «Молодежки ОНФ» Анна Смирнова отметила, что в течение всего периода голосования волонтеры «Молодежки» дежурят на избирательных участках и следят, чтобы соблюдались рекомендации Роспотребнадзора, связанные с пандемией. Каждому, кто приходит голосовать, они измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком, выдают маски и перчатки.
Сегодня, в основной день голосования, волонтеры трудятся в две смены. В рамках прямого включения по ВКС члены «Молодежки ОНФ» из разных районов Псковской области рассказали, как эта работа организована на местах.
Анна Смирнова поблагодарила их за труд. «Вы большие молодцы, осталось чуть-чуть. Пусть осознание того, что вы участвуете в таком важном политическом событии, добавит вам сил и энергии, чтоб продолжить работу на участках», - пожелала она членам «Молодежки ОНФ».
Большую работу по подготовке к Общероссийскому дню голосования выполняют и члены Молодежной Избирательной комиссии Псковской области. Они на протяжении нескольких месяцев занимались информированием населения о голосовании, участвовали в подготовке бюллетеней, а также работают в качестве наблюдателей на участках, пояснила председатель МТИК Алина Михайлова.
За трудоемкую работу, проведенную в эти месяцы, волонтеров поблагодарил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, куратор Молодежного парламента Псковской области Виктор Остренко: «Искренняя вам благодарность, надеюсь, вы получили опыт, который примените в дальнейшем».
Также он подчеркнул значимость принятия поправок в Конституцию для развития государства и общества. Но предложенные президентом Путиным поправки, по его словам, - «лишь небольшая часть государственной политики и общественного устройства, которую мы видим».
«В подготовке таких необходимых новелл приняли участие общественники, в том числе ОНФ», - подчеркнул он. «Конечно же, мы всегда переживаем, как эти нововведения будут восприняты обществом, а с другой стороны понимаем, что на эти поправки будут опираться последующие изменения в стране», - заключил он.