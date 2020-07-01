Общество

Явка на 18:00: По поправкам в Конституцию в Псковской области проголосовали 53,06% избирателей

По состоянию на 18:00 1 июля явка на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Псковской области составила 53,06%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук на брифинге в информационном центре избиркома.

Общая численность проголосовавших в регионе - 278 586 человек.

В целом голосование идет в штатном режиме, но, как отметил Сергей Ковальчук, «есть вещи, связанные с попыткой нарушить работу избиркомов, придав ей суматошность». По его словам, такой инцидент зафиксирован в Великих Луках.