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Общество

В Псковской области завершилось голосование по поправкам в Конституцию

01.07.2020 20:00|ПсковКомментариев: 2

В Псковской области завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Все 615 участковых избирательных комиссий закрылись ровно в 20.00, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из информационного центра Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, сегодня, 1 июля, прошел основной день голосования. При этом у россиян была возможность проголосовать по поправкам с 25 июня.

В настоящее время члены УИК приступают к подсчету голосов. Напомним, если более половины проголосовавших поддержат изменения в Конституцию, то они вступят в силу со дня официального опубликования результатов. Порога явки на общероссийском голосовании не установлено.

Напомним, по состоянию на 18.00, явка в Псковской области составила 53,06%. В целом по стране явка на это время составила 63,32%.

Теги: #поправки в Конституцию #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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01.07.2020, 16:450 Сотрудников банков будут наказывать за грубость с должниками 01.07.2020, 16:452 Количество смертей от коронавируса в Псковской области увеличилось до 23 01.07.2020, 16:340 Фотофакт: Гельдтова баня в Пскове лишилась кровли 01.07.2020, 16:241 Дмитрий Шахов назвал несправедливым распределение доходов от национальных богатств России
01.07.2020, 16:190 Председатели псковских ТИКов доложили о ходе голосования в режиме ВКС 01.07.2020, 16:121 Духовные истоки: что даст «Возрождение» святыням Псковской земли 01.07.2020, 16:100 На опасную сцепку псковского автобуса обратил внимание пассажир. ВИДЕО 01.07.2020, 15:591 Координатор движения «Голос»: Мы можем скорее похвалить организацию выборов в Пскове
01.07.2020, 15:399 Псковская область перешагнула 50%-ный рубеж по явке на общероссийском голосовании 01.07.2020, 15:362 Александр Братчиков: Время поправок в Конституцию пришло 01.07.2020, 15:330 Прощание с кардиореаниматологом Анваром Сабировым состоится 2 июля в Крестах 01.07.2020, 15:310 Стругокрасненский район сохраняет самую высокую активность на голосовании по Конституции
01.07.2020, 15:200 Две иномарки столкнулись перед пешеходным переходом на Октябрьской площади в Пскове 01.07.2020, 15:134 Поправки в Конституцию позволят еще больше укрепить нашу страну - Александр Котов 01.07.2020, 15:060 Игорь Сопов: Мы не будем реагировать на возможные провокации на голосовании по поправкам в Конституцию 01.07.2020, 14:596 Псковский омбудсмен назвал позорищем для страны сбор денег на лечение детей
01.07.2020, 14:563 В Кремле объяснили, почему Путин проголосовал без маски и перчаток 01.07.2020, 14:510 «Навстречу урнам» с Дмитрием Шаховым. ВИДЕО 01.07.2020, 14:491 Все поправки в Конституцию РФ важны, убеждена Елена Бибикова 01.07.2020, 14:440 Минкультуры приступило к формированию реестра частных музеев
01.07.2020, 14:181 Марина Борисенкова: Люди с инвалидностью ответственно относятся к возможности исполнить свой гражданский долг 01.07.2020, 14:164 Псковский омбудсмен: Не стоит пугаться приоритета российского конституционного законодательства над международным 01.07.2020, 14:013 Депутат Оксана Лазарева проголосовала за достойную жизнь каждого россиянина 01.07.2020, 13:580 Псковская епархия открывает монастыри и возобновляет богослужения внутри храмов
01.07.2020, 13:480 Дмитрий Шахов оценил безопасность на участках для голосования: Выглядит как фильм про визит инопланетян 01.07.2020, 13:381 Как проходит голосование в районах Псковской области. ФОТО 01.07.2020, 13:330 Великолучанка пожаловалась на озеленение путепровода борщевиком 01.07.2020, 13:230 Председатель Союза журналистов России предложил наказывать чиновников за ущемление прав СМИ
01.07.2020, 13:221 Городские бани на Советской и Конной откроются в Пскове 2 июля 01.07.2020, 13:070 Литературный конкурс в память о предке Александра Пушкина объявили в «Михайловском» 01.07.2020, 13:055 Глава Пскова проголосовала в поддержку поправок в Конституцию РФ 01.07.2020, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Навстречу урнам» с Дмитрием Шаховым
01.07.2020, 12:590 Число проголосовавших по поправкам в Конституцию в Стругокрасненском районе превысило 80% 01.07.2020, 12:572 Увековечить память псковских медиков-героев предложили губернатору 01.07.2020, 12:460 Интерактив: Пьяная девушка-водитель врезалась в домик с отдыхающими 01.07.2020, 12:393 Явка на общероссийском голосовании в Псковской области превысила 47%
01.07.2020, 12:260 В Пскове росгвардейцы задержали пьяного мужчину, находившегося в федеральном розыске 01.07.2020, 12:208 «Титан-Полимер» и Псковоблсовпроф намерены подписать соглашение о взаимодействии 01.07.2020, 12:170 На территории строящегося храма нашли скелет со связанными конечностями 01.07.2020, 12:150 Псковская Общественная палата удовлетворена уровнем подготовки наблюдателей к голосованию по Конституцию
01.07.2020, 12:070 Какие законы вступают в силу в июле 01.07.2020, 12:000 Пьяные мотоциклист и автомобилист попались повторно в нетрезвом виде 01.07.2020, 11:585 Андрей Турчак: Я проголосовал за будущее своей страны, своей семьи, детей и внуков 01.07.2020, 11:580 Фальшивая купюра поступила в финучреждение Пскова в выручке АЗС
01.07.2020, 11:452 Президент России проголосовал по поправкам в Конституцию. ВИДЕО 01.07.2020, 11:410 320 нарушителей задержаны на российско-белорусском участке границы в Псковской области 01.07.2020, 11:300 Подведены итоги Всероссийского поэтического конкурса «Высота» 01.07.2020, 11:220 После общения со «специалистом банка» пушкиногорка лишилась 40 тысяч рублей
01.07.2020, 11:121 Явка на голосовании по поправкам в Конституцию по Пскову составила 31,43% 01.07.2020, 11:080 Вернется ли жаркое лето в Псковскую область, рассказала синоптик 01.07.2020, 11:012 Пскович пожаловался на уходящий из-под ног асфальт на мосту 01.07.2020, 10:566 234 тысячи 724 человека проголосовали по поправкам в Конституцию в Псковской области
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