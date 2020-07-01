В Псковской области завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Все 615 участковых избирательных комиссий закрылись ровно в 20.00, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из информационного центра Избирательной комиссии Псковской области.
Напомним, сегодня, 1 июля, прошел основной день голосования. При этом у россиян была возможность проголосовать по поправкам с 25 июня.
В настоящее время члены УИК приступают к подсчету голосов. Напомним, если более половины проголосовавших поддержат изменения в Конституцию, то они вступят в силу со дня официального опубликования результатов. Порога явки на общероссийском голосовании не установлено.
Напомним, по состоянию на 18.00, явка в Псковской области составила 53,06%. В целом по стране явка на это время составила 63,32%.