Общество

71,2% россиян высказались в поддержку поправок в Конституцию - экзитпол ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) провел экзитпол (опрос на выходе с избирательных участков) на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Как сообщает сайт центра, опрос проводился на 800 избирательных участках в 25 субъектах РФ. На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, как проголосовал респондент – «За» или «Против» поправок в Конституцию Российской Федерации.

По состоянию на 20.00 по московскому времени 1 июля, всего в опросе приняли участие 445.345 человек. Ответили на вопрос 69,9% респондентов, отказались от ответа – 30,1%.

Согласно результатам экзитпола ВЦИОМ, среди ответивших на вопросы интервьюеров, в поддержку поправок в основной закон страны высказались 71,2% россиян. Против поправок проголосовали, по данным экзитпола ВЦИОМ, 28,3% ответивших на вопрос россиян.

Наиболее высокая поддержка по поправкам к Конституции зафиксирована в Южном федеральном округе (75,6% - за поправки, против - 24%), в Северном федеральном округе это соотношение составляет 70,1:29,4, в Санкт-Петербурге – 69,6:30,1, в Северо-Западном федеральном округе – 69,3:30,3, в дальневосточном федеральном округе 67,5:31,3.

До начала голосования ВЦИОМ опубликовал прогноз, предполагавший, что от 67% до 71% участников голосования поддержат поправки. С учетом результатов опроса на выходе в 25 регионах РФ этот прогноз пересмотрен в сторону повышения: по новым расчетам проголосуют 74-75%, против 24-25%.