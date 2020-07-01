Олег Майоров: На высокую явку на голосовании в Невельском районе повлияло ощущение безопасности

На высокую явку на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Невельском районе повлияло ощущение безопасности — граждане не боялись приходить на участки, несмотря на коронавирус. Такое мнение в интервью Псковской Ленте Новостей высказал глава района Олег Майоров, подчеркнув, что в голосовании приняли участие более 13 тысяч жителей муниципалитета.
Фото: пресс-служба администрации Псковской области
«Безусловно, была предусмотрена удобная форма голосования. Также хотелось бы отметить активную работу Избирательной комиссии Псковской области и ТИК Невельского района, которые сотрудничали с населением и сделали все для того, чтобы людям было удобно голосовать», - отметил он.
Явка на голосовании в Невельском районе составила 71,26%. «На высокую явку, безусловно, повлияло желание невельчан выразить свою гражданскую позицию, а также ощущение безопасности. Люди не побоялись прийти на участки, несмотря на коронавирус», - добавил Олег Майоров.
За поправки в Конституцию проголосовали 82,65%. «Район у нас крупный, поэтому и числа большие. Из 13 121 избирателя поправки поддержали 10 845, - уточнил глава района. - Результаты, мне кажется, ожидаемые. Население, в целом, положительно отнеслось к предлагаемым поправкам, поэтому их и поддержало».