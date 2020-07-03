Александр Котов: Мы увидели поддержку не только поправок в Конституцию, но и президента страны

Псковскому областному Собранию депутатов предстоит большая работа по изменению и корректировке региональных законов в связи с принятием поправок в Конституцию РФ и последующим изменением федерального законодательства. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сообщил председатель областного парламента Александр Котов.
«Большинство граждан нашей страны проголосовали за внесение поправок в Конституцию. Центральная избирательная комиссия уже утвердила результаты этого голосования. Этот процесс закончился, и теперь мы уже начинаем жить с новой, измененной Конституцией. Предстоит большая работа по изменению федерального законодательства. Мы тоже будем в регионе корректировать наши региональные законы для того, чтобы привести их в соответствие с основным законом страны», - высказался гость студии.
Он отметил, что уже неоднократно говорил, про своевременность и актуальность таких поправок, и напомнил, что Конституция РФ была неизменной с момента ее принятия – с 1993 года.
«К слову, хочу отметить, что тогда результаты голосования показали, что поддержка основного документы страны была значительно меньше, некоторые регионы в большинстве проголосовали против Конституции. Тем не менее с этой Конституцией наше государство жило и развивалось, но ситуация изменилась, пришла пора внести поправки. И я бы не назвал их кардинальными», - поделился спикер регионального парламента.
«Мы увидели поддержку не только поправок, но и, в том числе, поддержку президента нашей страны», - добавил Александр Котов.