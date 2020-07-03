Общество

Число заболевших коронавирусом в Псковской области превысило 3 тысячи

26 новых случаев коронавируса выявлено в Псковской области за прошедшие сутки. За весь период COVID-19 заразились 3046 человек, сообщает региональный оперштаб.

Всего в регионе проведено 48 106 исследований, в том числе 418 за прошедшие сутки. Выздоровели 1187 (+24), умерли 26 (0).

Статистика по районам следующая:

Псков – 909

Великие Луки – 612

Бежаницкий район - 29

Великолукский район – 164

Гдовский район – 64

Дедовичский район – 39

Дновский район - 94

Красногородский район – 9

Куньинский район –26

Локнянский район - 8

Невельский район - 107

Новоржевский район – 20

Новосокольнический район - 58

Опочецкий район – 38

Островский район – 223

Палкинский район - 30

Печорский район – 38

Плюсский район – 88

Порховский район - 133

Псковский район – 250

Пустошкинский район – 6

Пушкиногорский район - 8

Пыталовский район – 14

Себежский район – 21

Стругокрасненский район – 40

Усвятский район - 18.