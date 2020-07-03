Число заболевших коронавирусом в Псковской области превысило 3 тысячи

26 новых случаев коронавируса выявлено в Псковской области за прошедшие сутки. За весь период COVID-19 заразились 3046 человек, сообщает региональный оперштаб.
Всего в регионе проведено 48 106 исследований, в том числе 418 за прошедшие сутки. Выздоровели 1187 (+24), умерли 26 (0).
Статистика по районам следующая:
Псков – 909
Великие Луки – 612
Бежаницкий район - 29
Великолукский район – 164
Гдовский район – 64
Дедовичский район – 39
Дновский район - 94
Красногородский район – 9
Куньинский район –26
Локнянский район - 8
Невельский район - 107
Новоржевский район – 20
Новосокольнический район - 58
Опочецкий район – 38
Островский район – 223
Палкинский район - 30
Печорский район – 38
Плюсский район – 88
Порховский район - 133
Псковский район – 250
Пустошкинский район – 6
Пушкиногорский район - 8
Пыталовский район – 14
Себежский район – 21
Стругокрасненский район – 40
Усвятский район - 18.