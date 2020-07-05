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Общество

Писатели из Петербурга требуют закрыть дело журналистки Прокопьевой

05.07.2020 20:04|ПсковКомментариев: 0

Члены петербургского ПЕН-Клуба, куда входят поэты, эссеисты и романисты, написали открытое письмо в защиту псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма. Писатели потребовали «немедленно» прекратить уголовное преследование журналистки, сообщает РБК.

Авторы письма считают, что дело Прокопьевой ставит под удар независимую журналистику и право на осмысление и высказывание, «без которых невозможно демократическое общество».

В письме также утверждается, что одно из доказательств, фигурирующих в деле, а именно экспертиза, которую подготовил Хакасский государственный университет, сфальсифицировано. Несмотря на это, заявили в ПЕН-клубе, судебный процесс близится к завершению. «<...> Светлане Прокопьевой грозит тюрьма только за то, что она выполняла свою работу. Если это произойдет — судебная система в России будет окончательно дискредитирована», — говорится в письме.

Авторы открытого письма назвали дело Прокопьевой «делом против всех нас» и подчеркнули, что это дело против каждого, «кому небезразлично будущее нашей страны».

Под письмом подписались 30 членов ПЕН-Клуба Петербурга.

Теги: #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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