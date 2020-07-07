Общество

Подготовку к досрочным выборам главы Печорского района обсудил областной избирком с членами УИК

Рабочую поездку в Печорский район совершили 7 июля председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, его заместитель Сергей Кулаков и секретарь избиркома Сергей Ковальчук. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, в рамках выезда они провели встречу с председателями участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения досрочных выборов главы Печорского района, которые состоятся 12 июля.

Было особо отмечено, что выборы будут проходить с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, вынесенных в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Все члены УИК и голосующие будут обеспечены защитными масками и перчатками. Кроме того, на всех участках можно будет воспользоваться санитайзерами для рук. Наблюдателям от кандидатов и представителям СМИ рекомендуется самостоятельно позаботиться о наличии масок и перчаток.

Кроме того, Игорь Сопов подчеркнул на совещании, что лица, желающие работать наблюдателями на досрочных выборах главы Печорского района, должны заявить об этом не позднее, чем за три дня до голосования. То есть завтра, 8 июля, - последний день, когда это можно сделать. Это же касается и представителей средств массовой информации. Для того, чтобы освещать ход выборов, они должны получить аккредитацию Избирательной комиссии Псковской области. Прием заявок - до 18 часов 8 июля. Независимые наблюдатели и представители независимых СМИ на участки допущены не будут.

Досрочные выборы главы Печорского района будут проходить в соответствии с федеральным законодательством и Избирательным кодексом Псковской области. Гражданин имеет возможность проголосовать только при наличии паспорта (в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора его нужно будет показать на расстоянии).

Граждане, которые в день голосования не смогут прийти на участок, могут подать заявление о голосовании на дому. Сделать это можно до 14 часов 12 июля, позвонив или направив письменное заявление в свою участковую комиссию. При этом нужно будет указать причину, по которой прийти на участок лично не представляется возможным.

Безопасность на всех участках будут обеспечивать сотрудники полиции и Росгвардии. Все документы связанные с проведением выборов включая бюллетени, будут под охраной. Документы по досрочному голосованию будут храниться в индивидуальных конвертах, в сейфах.

Накануне выборов, 11 июля, будет день тишины. Любая агитация, как и в сам день выборов, будет запрещена.

Кроме того, как было отмечено на совещании, наблюдателям от кандидатов, участвующих в выборах, рекомендуется заранее позаботиться о личном транспорте для выезда к избирателям на дом. Автомобилей, имеющихся в распоряжении УИКов, недостаточно. Они будут рассчитаны только на членов участковых комиссий.