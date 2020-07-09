Общество

Новым открытием с раскопок на улице Поземского поделились псковские археологи

Псковские археологи нашли ранее неизвестную каменную постройку при проведении раскопок на улице Леона Поземского в областном центре. Об этом они рассказали в инстаграм-аккаунте Археологического сообщества Псковской области.

«Раскопки на улице Леона Поземского каждый день приносят новые открытия. Сегодня мы изучаем ранее неизвестную каменную постройку, которая долгое время скрывалась под проезжей частью недалеко от церкви Косьмы и Дамиана с Примостья», - поделились специалисты.

Пока археологи не могут точно сказать, что это за фундамент: относится он к комплексу околоцерковных построек или это фундамент обычного дома XVII века.