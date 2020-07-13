Общество

Псковская область вошла в рейтинг регионов с наименьшим приростом заболевших COVID-19

Прирост заболевших COVID-19 за сутки в Псковской области составил 0,4%. В рейтинге регионов с наименьшими темпами прироста случаев коронавируса она занимает 3 место.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия, Чукотский АО 0%, 2. Москва, Московская область, Республика Ингушетия, Калининградская область 0,3%, 3. Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Псковская область, Костромская область, город Севастополь 0,4%», - говорится в сообщении.

За сутки нет прироста COVID-19 в Калмыкии и Чукотском автономном округе, наименьший темп в Москве, Подмосковье, Ингушетии, Калининградской области (0,3%), сообщает оперативный штаб по ситуации с распространением коронавируса.