Закончены археологические раскопки на пересечении улиц Поземского и Труда в Пскове

В Пскове закончены археологические раскопки на пересечении улиц Поземского и Труда. Как сообщается в официальном инстаграм-аккаунте Археологического центра Псковской области, 19 июля силами сотрудников Археологического центра, ударно закончен Ильинский VII раскоп.
Дорожникам передан очередной участок, чтобы улица Леона Поземского скорее была введена в эксплуатацию.
В комментариях к посту сообщается, что постройку сохраняют целиком на месте. Ее перекрывают геотекстилем и засыпают песком. Трубу прокладывают рядом, чтобы не навредить постройке.
Работы проводятся в рамках реконструкции улицы Поземского.