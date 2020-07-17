Общество

Закончены археологические раскопки на пересечении улиц Поземского и Труда в Пскове

В Пскове закончены археологические раскопки на пересечении улиц Поземского и Труда. Как сообщается в официальном инстаграм-аккаунте Археологического центра Псковской области, 19 июля силами сотрудников Археологического центра, ударно закончен Ильинский VII раскоп.

Дорожникам передан очередной участок, чтобы улица Леона Поземского скорее была введена в эксплуатацию.

В комментариях к посту сообщается, что постройку сохраняют целиком на месте. Ее перекрывают геотекстилем и засыпают песком. Трубу прокладывают рядом, чтобы не навредить постройке.

Работы проводятся в рамках реконструкции улицы Поземского.