Большинство псковских выпускников преодолевают пороговые показатели по ЕГЭ - Александр Седунов

Большинство выпускников в Псковской области преодолевают пороговые показатели по ЕГЭ. Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов на пресс-конференции 21 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он напомнил, что уже есть первые результаты по «стобалльникам». Так, по литературе в регионе таких четверо, еще 9 выпускников получили максимальный балл по русскому языку за первый день экзамена - 6 июля. «Надеемся, эта цифра будет расти», - отметил Александр Седунов.
Кроме того, в ходе пресс-конференции руководитель комитета заметил, что всего в 2020 году ЕГЭ в Псковской области сдают 2,5 тыс. выпускников. На дополнительный этап сдачи экзамена, который пройдет с 3 по 8 августа, зарегистрировались 6 человек. «Качество подготовки выпускников соответствует требованиям образовательных стандартов», - резюмировал Александр Седунов.