Общество

Дело о стульях для музыкальной школы Пскова направлено в суд

Дело о стульях для детской музыкальной школы №1 им Н. А. Римского-Корсакова в Пскове направлено в суд. Об этом сообщила руководитель УФАС России по Псковской области Ольга Милонаец 22 июля в ходе пресс-завтрака, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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«Позавчера вышли из прокуратуры с иском о признании сделки с «Формозой» недействительной. Пусть забирает стулья и отдает деньги. Будем пытаться закупать их заново. Вся сделка кривая. Стулья, соответствующие техзаданию, не поставлены. Это касается и другой мебели. Дальше будут следственные мероприятия», - сказала Ольга Милонаец.