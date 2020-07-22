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Общество

Дело о стульях для музыкальной школы Пскова направлено в суд

22.07.2020 11:39|ПсковКомментариев: 1

Дело о стульях для детской музыкальной школы №1 им Н. А. Римского-Корсакова в Пскове направлено в суд. Об этом сообщила руководитель УФАС России по Псковской области Ольга Милонаец 22 июля в ходе пресс-завтрака, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Позавчера вышли из прокуратуры с иском о признании сделки с «Формозой» недействительной. Пусть забирает стулья и отдает деньги. Будем пытаться закупать их заново. Вся сделка кривая. Стулья, соответствующие техзаданию, не поставлены. Это касается и другой мебели. Дальше будут следственные мероприятия», - сказала Ольга Милонаец.

Теги: #УФАС России по Псковской области #школа #мебель
Источник: Псковская Лента Новостей
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